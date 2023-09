Canadese premier Trudeau biedt excuses aan voor uitnodigen SS'er in parlement

De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag zijn excuses aangeboden omdat de voormalige voorzitter van het Canadese Lagerhuis een 98-jarige naziveteraan had uitgenodigd in het parlement. Dat gebeurde toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky daar vrijdag was.

"Dit was een vergissing die het parlement en Canada diep in verlegenheid hebben gebracht", zei Trudeau tegen verslaggevers. Hij zei dat hij binnenkort in het Lagerhuis formeel de "onvoorwaardelijke excuses" van het parlement gaat aanbieden voor wat er is gebeurd.

Dinsdag stapte de voormalige voorzitter van het Lagerhuis, Anthony Rota, al op vanwege de situatie. Ter ere van het bezoek van Zelensky had Rota de Oekraïens-Canadese veteraan Yaroslav Hunka uitgenodigd.

Rota prees Hunka als "Canadese held", waarna het parlement hem een staande ovatie gaf. Het incident leidde tot verontwaardiging bij onder meer Joodse organisaties, de Poolse regering, veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en leden van het Canadese kabinet, die Rota opriepen om terug te treden.

Het voorval is pijnlijk omdat het past in de Russische beweringen dat het land in Oekraïne tegen nazi's vecht. Het Kremlin houdt vol dat "denazificatie" een van de doelen is van de invasie.