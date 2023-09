Duitsland, Tsjechië en Polen scherpen grenscontroles aan om illegale migratie

Duitsland gaat net als Tsjechië en Polen strengere grenscontroles invoeren tegen illegale migratie. De landen doen dit vanwege de flink stijgende migratiecijfers. Maar de timing is ook opvallend: in Duitsland en Polen staan verkiezingen op de agenda.

Duitsland kondigde het besluit woensdag aan. Er moet meer worden gedaan om het "fragiele systeem van open grenzen binnen de Europese Unie te beschermen", vindt binnenlandminister Nancy Faeser. In Duitsland steeg het aantal asielverzoeken in de eerste zeven maanden met 78 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal illegale grensoversteken nam flink toe.

De nieuwe maatregelen moeten met name dat laatste voorkomen. Duitsland zegt in samenwerking met Tsjechië en Polen meer willekeurige controles aan de grens uit te gaan voeren.

In principe zijn er geen vaste grenscontroles in de Schengenzone, waar een groot deel van de EU-landen bij horen. De controles zijn daarom flexibele controles die speciaal gericht zijn op het tegengaan van mensensmokkel.

Dat de landen vooral inzetten op controles op de grens met Slowakije, komt door de stijgende migratiecijfers daar. Het aantal asielaanvragen ligt dit jaar tot wel negen keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Europese landen vrezen daarnaast dat de grote hoeveelheid migranten in Italië voor een nog grotere toename in andere Europese landen zorgde.

In zowel Duitsland als Polen beginnen in oktober verkiezingen. Polen gaat dan naar de stembus voor landelijke verkiezingen. De huidige regeringspartij, het nationalistische Recht en Rechtvaardigheid (PiS), heeft migratie hoog op de agenda staan.

In Duitsland gaat het om verkiezingen in deelstaten, waar migratie ook tot een van de belangrijkere thema's behoort. Zo pleitte de conservatieve premier van Bavaria, een van de deelstaten waar de verkiezingen als eerste gehouden worden, voor een maximumaantal migranten. Daar wilde Faeser toen niet in meegaan. De binnenlandpremier doet zelf ook mee aan de verkiezingen en is een van de topkandidaten in deelstaat Hesse.