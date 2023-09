Bijna helft van inwoners Nagorno-Karabach tot nu toe naar Armenië gevlucht

Delen via E-mail

53.629 inwoners van Nagorno-Karabach zijn tot nu toe naar Armenië gevlucht sinds het conflict in de regio vorige week oplaaide. Dat meldt de Armeense overheid woensdag.

De meeste inwoners van Nagorno-Karabach zijn van Armeense komaf. Azerbeidzjan heeft gezegd dat de Armeniërs beschermd zullen worden, maar daar lijkt een groot deel van de bevolking weinig vertrouwen in te hebben.

De ruzie tussen de Armeniërs in Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan speelt al jaren. Nagorno-Karabach is officieel onderdeel van het Azerbeidzjaanse grondgebied, maar werd door Armeniërs bestuurd.

In de regio woonden 120.000 etnische Armeniërs. Bijna de helft van hen is inmiddels dus naar Armenië gevlucht.

Azerbeidzjan bevestigde woensdag dat het een voormalige leider van de Armeense separatisten in Nagorno-Karabach heeft opgepakt. Ruben Vardanyan werd gearresteerd toen hij naar Armenië probeerde te vluchten en wordt nu vastgehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Vardanyan was van november 2022 tot februari 2023 minister van Staat.