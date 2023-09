Amerikaanse militair Travis King in gevangenis na uitzetting door Noord-Korea

De Amerikaanse militair Travis King zit in hechtenis nadat Noord-Korea hem eerder op woensdag heeft uitgezet naar China. King stak in juli tijdens een toeristische rondleiding in Zuid-Korea bewust en zonder toestemming de grens naar Noord-Korea over.

Waar King in de gevangenis zit, is onduidelijk. De Verenigde Staten hebben hem gevangengenomen. Ook is niet bekend waar hij de grens met China is overgestoken en door wie hij is opgepakt.

De twintiger zou hebben toegegeven illegaal Noord-Korea te hebben betreden. Hij zou er zijn ongenoegen hebben geuit over een onmenselijke behandeling en racisme binnen het Amerikaanse leger. Om die reden wilde hij naar Noord-Korea of een ander land, zei Noord-Korea eerder.

King voegde zich in januari 2021 bij het Amerikaanse leger en werd daarna twee keer beschuldigd van mishandeling in Zuid-Korea. Hij erkende schuld in een van die gevallen. Ook gaf hij volgens rechtbankdocumenten toe een politiewagen te hebben beschadigd. King was in Zuid-Korea gestraft en moest terug naar de Verenigde Staten voor verdere disciplinaire maatregelen.

De militair werd in juli naar het vliegveld geëscorteerd, maar ging na de veiligheidscontrole toch weer Zuid-Korea in. Hij nam vervolgens deel aan een rondleiding in Panmunjom om tijdens die toer Noord-Korea in te rennen.

Panmunjom is een dorp aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea's van elkaar scheidt. Deze lijn geeft aan waar het front was toen de Koreaanse Oorlog in 1953 met een wapenstilstand eindigde. Pyongyang en Seoel zijn officieel nog steeds met elkaar in oorlog.