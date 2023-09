Vuurwerk raakt brandbaar plafond en leidt tot 114 doden bij bruiloft in Irak

Zeker 114 mensen zijn bij een brand op een bruiloft in Noord-Irak om het leven gekomen. Nog eens 150 anderen zijn gewond geraakt. De trouwzaal net buiten Mosoel is in brand gevlogen door vuurwerk dat binnen was afgestoken.

De vlammenzee ontstond vlak voordat het bruidspaar aan de openingsdans zou beginnen. Afgestoken vuurwerk raakte het plafond. Door de aanwezigheid van licht ontvlambare gevelbekleding en goedkope panelen vloog dat in brand.

"De combinatie van vuurwerk en de goedkope, brandbare bouwmaterialen zorgde ervoor dat het vuur zich snel kon verspreiden en delen van de trouwzaal binnen enkele minuten instortten", laten de lokale autoriteiten in een verklaring weten.

Door die snelle verspreiding konden de aanwezigen de zaal niet snel genoeg verlaten, waardoor zeker 114 mensen omkwamen. Het dodental zal naar verwachting nog oplopen, aangezien er nog eens 150 gewonden zijn. Onder hen zijn ook zwaargewonden.

In Irak worden de veiligheidsnormen in zowel de bouw- als de transportsector slecht nageleefd. In het land, waarvan de infrastructuur na tientallen jaren van conflict in verval is geraakt, ontstaan geregeld branden en gebeuren andere dodelijke ongelukken.