Onschuldige man na 28 jaar in Amerikaanse gevangenis vrijgelaten

Een man die 28 jaar onterecht in een Amerikaanse gevangenis heeft gezeten is nu vrijgelaten. Gerardo Cabanillas is op achttienjarige leeftijd gearresteerd op verdenking van aanranding. Zijn uiterlijk kwam overeen met het signalement dat het slachtoffer had opgegeven.

Cabanillas verklaarde dat hij onschuldig was, maar bekende toch toen de politie hem vertelde dat hij dan onder voorwaarden vrijgelaten zou worden. Maar Cabanillas werd op basis van zijn bekentenis juist veroordeeld tot dertig jaar cel.

De verdachte was in 1995 betrokken geweest bij een overval in Los Angeles, waarvoor hij was opgepakt. In dezelfde omgeving was die avond een jonge vrouw aangerand. Cabanillas' uiterlijk kwam overeen met de beschrijving die het slachtoffer had gegeven. De politie ging er daarom van uit dat er een verband tussen beide misdrijven was. Ten onrechte dus, zoals vele jaren later zou blijken.

Door DNA-onderzoek kon jaren later niet alleen de onschuld van Cabanillas worden aangetoond, maar kwam de politie ook een andere verdachte op het spoor. Die zat al vast vanwege moord en seksuele misdrijven. DNA-materiaal wees uit dat hij het misdrijf had begaan waarvoor Cabanillas was veroordeeld.

Eerder deze maand gebeurde iets vergelijkbaars met een man die in Westchester County onterecht een gevangenisstraf van 7,5 jaar had uitgezeten wegens een verkrachting. Maar zijn onschuld werd pas bijna vijftig jaar later aangetoond met nieuw DNA-bewijs. Ook in zijn geval werd de werkelijke dader opgespoord met behulp van DNA-materiaal.