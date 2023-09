Voorzitter Canadees Lagerhuis stapt op na uitnodigen 'held' die SS'er blijkt

Anthony Rota stopt als voorzitter van het Canadese Lagerhuis. Hij kwam onder vuur te liggen nadat hij een 98-jarige oorlogsveteraan had uitgenodigd in het parlement. Maar die bleek te hebben gecollaboreerd met de nazi's en bij de SS te hebben gezeten.

Vrijdag was de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te gast in het parlement van Canada. Ter ere daarvan had Rota de Oekraïens-Canadese Jaroslav Hoenka uitgenodigd.

Het voorval is pijnlijk omdat het past in de Russische beweringen dat het land in Oekraïne tegen nazi's vecht. Het Kremlin houdt vol dat "denazificatie" een van de doelen is van de invasie. Zelensky is zelf joods en heeft familieleden verloren aan de Holocaust.