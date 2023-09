Kremlin-criticus Navalny verliest hoger beroep: negentien jaar cel blijft staan

De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft zijn hoger beroep verloren tegen een veroordeling voor wat de Russische autoriteiten extremisme noemen. Hij kreeg daar begin augustus negentien jaar cel voor opgelegd.

De 47-jarige Navalny zit sinds 2021 vast. Hij belandde in de cel toen hij terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in eigen land was vergiftigd. Hij wordt vastgehouden in een zwaarbeveiligde strafkolonie op zo'n 250 kilometer ten oosten van Moskou.