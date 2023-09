Duitse politie arresteert jongen van veertien voor dood zesjarig jongetje

Delen via E-mail

De Duitse politie heeft een veertienjarige jongen gearresteerd op verdenking van het doden van een jongetje van zes. Het lichaam van het jongetje werd op 14 september met steekwonden gevonden in de struiken in het noordoostelijke Pragsdorf.

Met behulp van DNA-sporen op een mes dat in de buurt van het lichaam lag, kon de verdachte worden gearresteerd.

De verdachte was de laatste persoon die het jongetje had gezien. De politie doorzocht de woning van de verdachte al eerder, maar vond toen niets.

Wel legde hij tegenstrijdige verklaringen af toen hij werd ondervraagd door de politie. Die bleef de jongen daarom in de gaten houden. Over het motief heeft de politie nog niets gezegd.

Dit jaar zijn in Duitsland al meerdere misdrijven geweest waarbij minderjarigen betrokken waren. Eerder deze maand concludeerden onderzoekers dat twee meisjes van twaalf en dertien jaar verantwoordelijk waren voor het doodsteken van een ander twaalfjarig meisje in de stad Freudenberg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.