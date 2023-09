Cruiseschipkapitein krijgt 5,5 jaar cel voor nalatigheid bij fatale ramp op Donau

De kapitein van het cruiseschip dat in 2019 betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Donau in Boedapest, is dinsdag veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Bij de ramp kwamen 27 mensen om het leven.

Het schip, de Viking Sigyn, botste op 29 mei 2019 tegen een rondvaartboot toen het hard regende. De toeristenboot had 35 mensen aan boord en voer net onder een brug door. In nog geen minuut tijd zonk de boot.

Van de opvarenden kwamen 25 Zuid-Koreaanse toeristen om het leven, een opvarende is nog altijd niet gevonden. Ook twee Hongaarse bemanningsleden kwamen om. Het was de grootste ramp in een halve eeuw op de Donau.

De Oekraïense kapitein betuigde "diepe spijt" kort voor hij werd veroordeeld voor nalatigheid. "Ik kan geen minuut ontsnappen aan deze verschrikkelijke tragedie. Ik kan niet slapen en ik denk dat ik de rest van mijn leven moet leven met de herinneringen", zei hij geëmotioneerd in de rechtbank.