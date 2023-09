Zeker twintig doden bij explosie in conflictgebied Nagorno-Karabach

Bij een explosie in een opslagplaats voor brandstof in Nagorno-Karabach zijn maandag zeker twintig mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De explosie vond plaats ten tijde van een conflict dat de afgelopen weken weer oplaaide. De ruzie om de enclave speelt al tientallen jaren. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie noemt het een "lokale antiterrorismeoperatie" tegen Armeense troepen en "illegale strijders".

Volgens de Armeense autoriteiten raakten honderden mensen gewond. Zo'n 290 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waardoor de explosie werd veroorzaakt.

Sinds de nieuwe aanvallen ontvluchten duizenden etnische Armenen het conflictgebied. Inmiddels zijn 13.550 mensen de grens van Armenië overgestoken. Volgens de etnisch Armeense autoriteiten wil bijna de hele bevolking weg uit vrees voor etnische zuiveringen.

De ligging van de regio maakt een oplossing voor het conflict erg ingewikkeld.

Rusland en VS wijzen elkaar aan als schuldige

Rusland en de Verenigde Staten hebben elkaar beschuldigd van het veroorzaken van instabiliteit rond Nagorno-Karabach.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Rusland een onbetrouwbare bondgenoot was voor Armenië. De Russische ambassadeur in de VS noemt die uitspraken "schandelijk". Volgens hem wil de VS Rusland alleen maar schaden.

De Russische militairen die de vrede in de enclave moesten bewaken, deden daar weinig tegen. "Ik denk dat Rusland heeft laten zien dat het geen veiligheidspartner is waar je op kan vertrouwen", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

"We roepen Washington op om zich te onthouden van gevaarlijke woorden en daden die tot een toename van anti-Russische sentimenten in Armenië leiden", schreef de Russische ambassadeur op Telegram.

