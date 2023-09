Noord-Korea laat voor het eerst sinds coronapandemie weer buitenlanders toe

Delen via E-mail

Noord-Korea gaat voor het eerst sinds in 2020 de coronapandemie begon weer buitenlandse reizigers toelaten. Bezoekers moeten bij aankomst nog twee dagen in quarantaine.

Eerder dit jaar bezochten delegaties van Chinese en Russische hoogwaardigheidsbekleders het land al voor het eerst sinds het begin van de pandemie. Ook haalde Pyongyang Noord-Koreanen op die in het buitenland waren gestrand door de gesloten grenzen.

Het Aziatische land heeft geen buitenlandse hulp bij coronavaccinaties geaccepteerd, waardoor het zeer kwetsbaar was voor grote uitbraken van het virus.

Ook voor de inreisbeperkingen vanwege corona was het land al zeer afgesloten en beperkt toegankelijk. Alle toeristische reizen verlopen verplicht via Noord-Koreaanse reisbureaus. Daarnaast worden toeristen nauw in de gaten gehouden door toezichthouders die ze gedurende de hele reis volgen.