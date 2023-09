Deel Londense agenten levert wapen in wegens rechtszaak, Brits leger springt bij

Het Britse ministerie van Defensie biedt aan soldaten te leveren om de politie in Londen bij te staan. Meer dan honderd agenten hebben hun wapens ingeleverd, omdat een collega wordt aangeklaagd voor moord op een ongewapende zwarte man.

Dat meldt de BBC op basis van ingewijden. In totaal telt de Londense politie meer dan 2.500 agenten die een wapen dragen. De soldaten zouden alleen bij moeten springen als zich grote incidenten voordoen.

De groep agenten die het wapen niet meer draagt, doet dit om hun onvrede over de rechtszaak duidelijk te maken. Zij zijn bang voor de precedentwerking van deze zaak en vrezen dat zij hun werk niet meer goed kunnen doen.

De 24-jarige bouwvakker Chris Kaba werd in september 2022 gevolgd toen hij in een Audi door de wijk Streathem Hill reed. De wagen zou eerder die week bij een schietincident betrokken zijn geweest.

Kaba werd klemgereden door een tweede politieauto. Daarop stapte de agent uit en schoot door de voorruit van de auto. Kaba werd dodelijk getroffen.

Maar de Audi bleek niet van Kaba te zijn. Ook was de bouwvakker ongewapend. De zaak leidde tot een hernieuwde discussie over politiegeweld en racisme binnen het Londense politiekorps. In de weken na de dood van Kaba laaiden de protesten op.

Eerder bleek ook uit onderzoek van de overheid al dat racisme binnen het korps in de hoofdstad een groot probleem is. Een andere zaak die in media weer vel wordt aangehaald, is het doodschieten van Jean Charles De Menezes. Deze Braziliaanse man werd in juli 2005 ten onrechte aangezien voor een terreurverdachte.

Sunak: 'Dit werk is heel lastig'

De agent die Kaba doodschoot werd afgelopen week aangeklaagd voor moord. De zaak leidt tot veel onrust binnen het Londense politiekorps. Dat vindt dat justitie het werk van agenten anders beoordeelt dan eerder het geval was. De Britse premier Rishi Sunak stelde in een verklaring dat "agenten met wapens ontzettend lastig werken verrichten". "Zij moeten in een fractie besluiten op leven en dood nemen."