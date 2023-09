Polen beschuldigt Duitsland van inmenging in komende parlementsverkiezingen

Polen beschuldigt Duitsland van inmenging in de naderende parlementsverkiezingen. Dit gebeurt na een toespraak van bondskanselier Olaf Scholz. Daarin riep hij op om onderzoek te doen naar berichten over mensen die door omkoping een werkvergunning in Polen hebben gekregen.

Scholz riep op tot "grondig onderzoek" naar mediaberichten die stellen dat er in Polen mogelijk een kwart miljoen mensen onterecht een werkvergunning hebben gekregen. Deze mensen, die vooral uit Afrika en Azië komen, zouden zijn omgekocht.

De bondskanselier dreigde met grenscontroles aan de Duits-Poolse grens als er geen duidelijkheid komt. Naar aanleiding van deze situatie zijn zeven mensen in Polen aangehouden.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Zbigniew Rau zegt dat Scholz zich met de verkiezingsstrijd bemoeit en dat dit de soevereiniteit van Polen schendt. Op 15 oktober zijn er parlementsverkiezingen. Daarbij is de beperking van immigratie een heel belangrijk thema, vooral voor regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), waar ook Rau lid van is.

Op diezelfde dag is een referendum gepland over de acceptatie of afwijzing van een migratieplan van de Europese Unie.

Jarenlange spanningen tussen Duitsland en Polen

Tussen Duitsland en Polen zijn al jaren spanningen. Zo eist Polen onder meer schadevergoedingen voor de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In de verkiezingscampagne noemde de PiS-voorzitter de oppositieleider Donald Tusk "een mol van de Duitsers".