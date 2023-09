Bijna drieduizend mensen uit Nagorno-Karabach gevlucht naar Armenië

Delen via E-mail

Meer dan 2.900 mensen zijn zondag uit het conflictgebied Nagorno-Karabach gevlucht. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn ze naar Armenië vertrokken.

Met name vrouwen, kinderen en ouderen vluchten uit het gebied. Zondag kwamen ook zo'n twintig gewonde soldaten onder begeleiding van het Rode Kruis aan in een Armeens vluchtelingenkamp.

De vluchtelingenstroom kwam op gang, nadat Armenië had beloofd de etnische Armeniërs uit de belaagde enclave te zullen opvangen.

In Nagorno-Karabach wonen zo'n 120.000 mensen. Het gebied was ruim honderd jaar geleden Armeens, maar in de tijd van de Sovjet-Unie kwam het onder Azerbeidzjaans grondgebied te vallen. De enclave wordt nog altijd voor een groot deel bevolkt door etnische Armeniërs.