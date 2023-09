Frankrijk trekt troepen en ambassadeur terug uit Niger na staatsgreep

Frankrijk trekt de komende maanden alle troepen terug uit Niger, zo heeft president Emmanuel Macron verklaard in een televisie-interview. Ook wordt de ambassadeur uit het West-Afrikaanse land teruggeroepen.

"Frankrijk heeft besloten de ambassadeur terug te roepen en de militaire samenwerking met Niger te beëindigen", sprak de Franse president zondagavond. Eind juli was er in Niger een staatsgreep, en sindsdien is de relatie met Frankrijk gespannen. De voormalige kolonisator is in Niger nog steeds met troepen actief. Die zijn er vooral om Islamitische rebellen in de Sahel-regio te bestrijden.