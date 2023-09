Doden na strijd gewapende mannen en autoriteiten bij Kosovaars klooster

Delen via E-mail

Een strijd tussen gewapende mannen en Kosovaarse autoriteiten in een Kosovaars klooster bij de Servische grens zondag, is beëindigd. Dat meldt de Kosovaarse minister Xhelal Svecla (Binnenlandse Zaken). Drie mannen en agent zijn gedood, vier anderen zijn opgepakt.

Een ongeïdentificeerde groep in militaire uitrusting was het noorden van Kosovo binnengedrongen en in een vuurgevecht met de politie terechtgekomen.