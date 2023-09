Groot protest tegen gratie voor Catalanen die zich willen afscheiden van Spanje

In Madrid zijn duizenden Spanjaarden de straat op gegaan om te protesteren tegen de mogelijke amnestie voor Catalaanse separatisten. Zij willen dat de autonome regio in het noordoosten van Spanje onafhankelijk wordt.

De conservatieve partij Partido Popular (PP) heeft de demonstratie georganiseerd en zegt dat er zeker 40.000 mensen bij de demonstratie waren.

Zes jaar nadat Catalonië in een 'illegaal' referendum voor onafhankelijkheid had gestemd, borrelt de gevoelige kwestie weer onder het Spaanse oppervlak. Waarnemend premier Pedro Sánchez neigt namelijk naar het verlenen van gratie aan Catalaanse seperatisten, zoals de bekende separatistenleider Carles Puigdemont die in ballingschap leeft in Brussel. Als hij terugkeert naar Spanje zou hij de cel in moeten.

De Catalanen willen dat de aanklachten tegen mensen die een rol speelden bij de onafhankelijkheidsbeweging worden ingetrokken. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat, maar het zouden er mogelijk duizenden zijn.

Catalaans onafhankelijkheidsreferendum 2017 Op 1 oktober 2017 hield de regionale overheid van Catalonië een referendum over het uitroepen van onafhankelijkheid. Een groep Catalaanse separatisten onder leiding van Carles Puigdemont wilde de Catalaanse Republiek uitroepen, onafhankelijk van Spanje. De Spaanse regering van premier Mariano Rajoy (PP) verzette zich hevig tegen het onafhankelijkheidsreferendum. Het grondwettelijk hof van Spanje verbood het referendum, maar Catalonië liet het toch doorgaan. De Spaanse overheid gebruikte daarop geweld om de gang naar de stembussen te hinderen. Daarbij raakten meer dan duizend mensen gewond. Toch wist 42 procent van de stemgerechtigden zijn keuze door te geven. Liefst 90 procent stemde voor afscheiding.

Gratie voor separatisten een politieke zet

De demonstratie in Madrid was ook bedoeld om steun te betuigen aan Alberto Núñez Feijóo, de leider van de PP. Hij hoopt de volgende premier van Spanje te worden, na zijn verkiezingsoverwinning in juli. Deze week stemt het parlement over zijn benoeming, maar er wordt niet verwacht dat hij het haalt. Zijn partij heeft geen meerderheid, ook niet met steun van de rechts-populistische partij Vox.

Als het Feijóo niet lukt premier te worden, dan mag de socialistische partij PSOE van de zittende premier Sánchez proberen een regering te vormen. Ook zijn linkse blok heeft geen meerderheid, maar zou dat wel kunnen hebben met de steun van Catalaanse separatistische partijen. Maar die stellen hoge eisen voor hun medewerking.