Oorzaak aardverschuiving Zweden nog onduidelijk, snelweg nog maanden dicht

De Zweedse snelweg E6, die zaterdag ten noorden van Göteborg werd verwoest door een grote aardverschuiving, is waarschijnlijk nog maanden dicht. Hoe de aardverschuiving kon gebeuren, is nog steeds niet bekend.

De aardverschuiving vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag nabij het plaatsje Stenungsund in het zuiden van Zweden. Verschillende voertuigen reden in zinkgaten en drie mensen raakten gewond. Meerdere weggebruikers moesten met onder meer een helikopter worden gered. Een gebied van zo'n 700 bij 200 meter werd getroffen.

Jörgen Einarsson, directeur van de Zweedse transportadministratie, verwacht dat het een uitdaging wordt om al het verkeer dat normaal over de getroffen snelweg rijdt via andere wegen te laten rijden.

Per dag maken meer dan tienduizend weggebruikers gebruik van het getroffen gedeelte van de E6, dat ook voor mensen in Zuid-Noorwegen van belang is. De weg is een van de belangrijkste verkeersaders tussen Noorwegen, Zweden en de rest van het Europese vasteland. De snelweg begint in het zuiden van Zweden, bij Trelleborg, en loopt helemaal tot in het Noorse Kirkenes, ver boven de poolcirkel.

"Het is nog te vroeg om precies te zeggen hoelang het herstel van de weg zal duren, maar het gaat om vele maanden. Het zijn zeer omvangrijke werkzaamheden en die zullen een grote impact hebben op het verkeer", zei Einarsson tegen publieke omroep SVT Nyheter.

Nog onduidelijk hoe aardverschuiving kon gebeuren

De Zweedse politie is na de aardverschuiving een onderzoek gestart naar de oorzaak ervan. Onderzocht wordt onder meer of explosies op een nabijgelegen bouwterrein een rol hebben gespeeld.

In het gebied is veel zogenoemde snelle klei. Die kleisoort kan snel in beweging komen bij trillingen of grote hoeveelheden neerslag.

Uitzonderlijke hoeveelheden regen zijn de afgelopen tijd niet gevallen nabij de aardverschuiving, meldde het Zweedse meteorologische instituut SMHI zondagochtend. "Maar als je naar de hele zomer kijkt, was het vooral in juli erg nat, net als in augustus", zei SMHI-meteoroloog Linnea Rehn Wittskog tegen SVT Hyheter.