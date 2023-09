Etnische Armeniërs lijken grensregio te verlaten na conflict met Azerbeidzjan

De etnische Armeniërs in Nagorno-Karabach zullen volgens de premier van Armenië waarschijnlijk de betwiste grensregio verlaten. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach escaleerde de afgelopen weken opnieuw. In het gebied wonen 120.000 etnische Armeniërs.

Armenië staat klaar om alle 120.000 mensen op te vangen. Dat zegt de premier van het land zondag tegen persbureau Reuters. De inwoners van Nagorno-Karabach zullen volgens de premier waarschijnlijk vertrekken uit angst voor geweld van Azerbeidzjan.

Sinds de val van de Sovjet-Unie wordt er gestreden om Nagorno-Karabach. De enclave ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door mensen die etnisch Armeens zijn. Zij wisten hun gebied dertig jaar lang te verdedigen, maar lijken die strijd nu op te geven.

Breekpunt is de aanval die Azerbeidzjan deze week uitvoerde om Nagorno-Karabach in te lijven. Daarbij zouden dinsdag ruim tweehonderd mensen om het leven zijn gekomen. Met Russische bemiddelaars werd snel een wapenstilstand gesloten. Daarmee hebben de bewoners van Nagorno-Karabach feitelijk hun strijd opgegeven.

Zo werd er geëist dat de strijders uit de enclave hun wapens inleveren. Iets wat volgens de Russische vredesmacht ook gebeurt. Als bewijs werden zaterdagavond foto's gedeeld van in beslag genomen wapens. Het is onduidelijk of het ook echt om de wapens van de etnisch Armeense strijders gaat.

De soldaten van Azerbeidzjan laten aan de pers wapens en munitie zien die ze van etnisch Armeense strijders in beslagen zouden hebben genomen. Foto: AFP

Nog onduidelijk wanneer mensen Nagorno-Karabach verlaten

Een Russische vredesmacht is in het gebied om er naar eigen zeggen op toe te zien dat alle regels van de wapenstilstand worden nageleefd. Azerbeidzjan zegt alle rechten van de mensen te respecteren en het gebied te integreren. Maar Armenië en de Verenigde Staten laten dit weekend weten bezorgd te zijn over het lot van de etnische Armeniërs.

"Ons volk wil niet leven als onderdeel van Azerbeidzjan. 99,9 procent geeft er de voorkeur aan om ons historische land te verlaten", zei David Babayan, de adviseur van de president van de zelfbenoemde republiek Artsakh tegen Reuters. Artsakh is de naam die Armeniërs gebruiken voor Nagorno-Karabach.

"Het lot van ons arme volk zal de geschiedenis ingaan als een schande voor het Armeense volk en voor de hele beschaafde wereld", zei Babayan. Volgens hem is nog onduidelijk wanneer de bevolking echt vertrekt.