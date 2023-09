Politie voorkomt dat klimaatdemonstranten start marathon Berlijn verstoren

Delen via E-mail

De politie heeft kort voor het begin van de marathon van Berlijn klimaatdemonstranten verwijderd die op de weg wilden gaan zitten. Dat gebeurde bij het beginpunt van de route van de marathon bij de Brandenburger Tor.

De politie liet weten dat betogers door afzettingen braken en dat acht actievoerders op het wegdek wisten te komen. Ze werden opgepakt voor ze zich konden vastplakken op het asfalt of op een andere manier de weg blokkeerden. De marathon is verder zonder problemen van start gegaan.

Gruppe Letzte Generation had aangekondigd de marathon te willen verstoren als klimaatprotest. De groep blokkeert al geruime tijd wegen in onder meer de Duitse hoofdstad.

De burgemeester van Berlijn had de demonstranten opgeroepen de marathon niet te verstoren. "Ik wil er niet eens aan denken: een verstorende actie zou zelfs een wereldrecord op de marathon kunnen verhinderen", zei burgemeester Kai Wegner zaterdag. Vorig jaar zette de Keniaan Eliud Kipchoge in Berlijn een wereldrecord neer en hij doet ook zondag weer mee.

Dit jaar doen 48.000 mensen mee aan de marathon in Berlijn. Volgens de burgemeester zou een verstoring door de klimaatgroep "veel inwoners van de stad heel boos maken".

Letzte Generation stelt dat het einde der tijden voor de mensen nabij is door de klimaatveranderingen en spreekt van een noodsituatie. Duitsland moet volgens de groep daarom over hooguit zeven jaar geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen die verantwoordelijk zouden zijn voor de rampspoed. De Duitse regering wil ook van die brandstoffen af, maar over een langere termijn.