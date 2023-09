Zes jaar na Catalaans referendum weer onenigheid in Spanje door verkiezingen

Zes jaar nadat Catalonië in een 'illegaal' referendum voor onafhankelijkheid had gestemd, borrelt de gevoelige kwestie weer onder het Spaanse oppervlak. Waarnemend premier Pedro Sánchez neigt naar het verlenen van amnestie aan Catalaanse separatisten. Daarom wordt zondag in Madrid geprotesteerd.

De Partido Popular (PP) heeft de demonstratie georganiseerd. Zij willen naar eigen zeggen samen strijden tegen de personen die amnestie willen verlenen aan de Catalaanse bannelingen, zoals de bekende separatistenleider Carles Puigdemont.

De PP baalt. Zij wonnen in juli namelijk de verkiezingen, maar zien zittend premier Sánchez en zijn sociale partij PSOE de grootste kans maken op het vormen van een regering. Daarvoor heeft hij niet alleen de hulp van het zeer linkse Sumar nodig, maar juist de kleine Catalaanse onafhankelijkheidspartij Junts van Puigdemont kan hem aan een electorale meerderheid helpen.

Puigdemont staat daarvoor open, maar is ook heel duidelijk wat hij ervoor terug wil. "We gaan Sánchez niet tot president maken voor niets." Puigdemont leeft in ballingschap in Brussel en wil dat hij amnestie krijgt, en met hem enkele andere Catalaanse separatisten.

Catalaans onafhankelijkheidsreferendum 2017 Op 1 oktober 2017 hield de regionale overheid van Catalonië een referendum over het uitroepen van onafhankelijkheid. Een groep Catalaanse separatisten onder leiding van Carles Puigdemont wilde de Catalaanse Republiek uitroepen, onafhankelijk van Spanje. De Spaanse regering van premier Mariano Rajoy (PP) verzette zich hevig tegen het onafhankelijkheidsreferendum. Het grondwettelijk hof van Spanje verbood het referendum, maar Catalonië liet het toch doorgaan. De Spaanse overheid gebruikte daarop geweld om de gang naar de stembussen te hinderen. Daarbij raakten meer dan duizend mensen gewond. Toch wist 42 procent van de stemgerechtigden zijn keuze door te geven. Liefst 90 procent stemde voor afscheiding.

Wie wordt de volgende premier van Spanje? Weer Sánchez (PSOE, links op de foto) of toch Feijóo (PP)? Foto: AFP

Sánchez denkt dat 'verzoenendere' aanpak Catalaanse kwestie beter werkt

Sánchez staat daar nu niet onwelwillend tegenover, terwijl hij juist altijd zei dat de verantwoordelijken voor het Catalaanse referendum van 2017 gestraft zouden worden. Volgens hem werkt op dit moment zijn "verzoenendere" manier van werken met de Catalaanse kwestie beter voor Spanje dan de "traumatische aanpak" van de vorige president Mariano Rajoy (PP).

"We staan op een keerpunt in de democratische geschiedenis", reageert PP-voorman Alberto Núñez Feijóo daarop. Hij hoort Sánchez nu andere dingen zeggen dan tijdens de verkiezingscampagne, al nam de zittend president het woord 'amnestie' niet in de mond. "We zien nu verkiezingsfraude, een aanval op de Spaanse democratie en een aanval op de scheiding der machten."

De populaire leider wil zijn woorden zondag kracht bij zetten in de straten van Madrid. De demonstratie, die volgens de verwachting van de PP minimaal tienduizend mensen op de been brengt, zal om 12.00 uur rond La Plaza de Felipe II op het hoogtepunt zijn.

🔵 Estamos frente a los que quieren amnistía para los responsables de un desafío separatista sin precedentes.



🔵 Defendemos la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios.



🔵 En la defensa un proyecto de convivencia y unidad, nos vemos el domingo 24S en Madrid. pic.twitter.com/1UOB1wfY1J — Partido Popular (@ppopular) September 15, 2023

PP speelt in op sentimenten Spanje

De Partido Popular probeert in te spelen op de sentimenten die in Spanje leven om het verlenen van amnestie aan de Catalaanse separatisten. De PP won weliswaar de verkiezingen, maar hun flirt met het zeer conservatieve VOX nemen veel stemmers hun niet in dank af.

Verder wil niemand samenwerken met de PP en dus is het onmogelijk om een regering te vormen voor de winnende partij. De PSOE en Sánchez hebben het momentum na de verkiezingen gekregen, maar door amnestie niet uit te sluiten kan de PP deze weer terugkrijgen. Sánchez verleende twee jaar geleden al eens gratie aan negen Catalaanse onafhankelijkheidsleiders en dat wordt hem in Spanje niet in dank afgenomen.