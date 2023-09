Staakt-het-vuren Nagorno-Karabach houdt stand: evacuaties en hulp onderweg

In de enclave Nagorno-Karabach kunnen gewonden worden geëvacueerd en zijn humanitaire hulpgoederen van onder meer het Rode Kruis welkom. De daar sinds woensdag geldende staakt-het-vuren tussen Armeense separatisten en het leger van Azerbeidzjan houdt voorlopig stand.

De etnische Armeense autoriteiten bevestigen dat gewonden uit het gebied worden geëvacueerd richting Armenië. Zowel het Rode Kruis als Russische vredestroepen zouden daarbij assisteren. Later dit weekend zou ook de elektriciteit in de regio weer moeten werken.

Rusland, dat het bestand mede tot stand heeft gebracht, stelt dat Armeense strijders in Nagorno-Karabach hun wapens inleveren. Het zou om onder meer achthonderd geweren en zes gepantserde voertuigen gaan. Het Russische leger in het gebied, dat uit zo'n tweeduizend soldaten bestaat, overziet die operatie.

Over de status van Nagorno-Karabach bestaat al decennialang onenigheid tussen de buurlanden Armenië en Azerbeidzjan. In het gebied wonen zo'n 120.000 etnische Armeniërs.

Azerbeidzjan begon dinsdag een nieuwe militaire operatie om het gebied weer in handen te krijgen. Beide partijen werden het een dag later al eens over een wapenstilstand. Die kwam tot stand na Russische bemiddeling. Het dodental wordt door een functionaris in Nagorno-Karabach geschat op meer dan tweehonderd.