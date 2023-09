Hoe krabbelen Marokko en chaotisch Libië twee weken na de rampen op?

In de tweede week van september werd Noord-Afrika opgeschrikt door een aardbeving in Marokko en een overstroming in Libië. Hoe gaan de twee landen om met de nasleep van de dodelijke rampen?

In de late avond van 8 september: een aardbeving in Marokko waarbij meer dan drieduizend mensen om het leven komen. De schade is enorm, vooral in dorpen in het Atlasgebergte.

Drie dagen later: een storm in Libië met zulke hevige regenval dat er twee dammen doorbreken. Grote delen van de kuststad Derna worden weggevaagd door de overstromingen.

Ook hierbij vallen duizenden doden en zijn zeker tienduizend vermisten. Ruim 43.000 mensen zijn ontheemd geraakt, meldt de International Organization for Migration (IOM).

Hulpverlening slecht georganiseerd in Marokko

In beide landen kwam de hulpverlening traag op gang. In Marokko was de schade het grootst in moeilijk bereikbare bergdorpen, waardoor het voor hulpverleners moeilijk was om snel na de ramp ter plaatse te zijn. Reddingsteams van de overheid kwamen op sommige getroffen plekken in het Atlasgebergte pas drie dagen na de beving aan. Inwoners van andere dorpen in de regio moesten nog langer wachten.

De hulp was bovendien slecht georganiseerd, schreef Matthijs Le Loux, buitenlandverslaggever van NU.nl. Dat lag niet aan de solidariteit met de slachtoffers in het land, zag hij. Er werd geld en bloed gedoneerd. Vrijwilligers trokken met hulpgoederen naar het rampgebied. Internationaal werden er ook al snel initiatieven opgezet om de slachtoffers te helpen. Zo werd in Nederland Giro 6868 geopend en hielpen verschillende bekende Nederlanders met het ophalen van geld.

In de week na de ramp kwam er officiële hulp uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten naar Marokko. Hulp uit andere landen werd geweigerd, omdat dat logistiek niet handig zou zijn.

Verschillende factoren belemmeren hulpverlening in Libië

Ook in de Libische stad Derna kwam de hulp maar langzaam op gang. Dat had te maken met verschillende factoren. Veel toegangswegen en -bruggen naar Derna waren onbegaanbaar door de overstromingen. Hulp sturen over zee was ook moeilijk, omdat de haven van Derna grotendeels verwoest is door de overstromingen. Hulp kon daardoor niet rechtstreeks naar Derna, maar moest via andere steden zoals Benghazi en de hoofdstad Tripoli komen.

Een tweede belemmerende factor is de politieke verdeeldheid in Libië. Het land heeft twee regeringen: de door de VN erkende regering in Tripoli die het westen van het land bestuurt, en het Oost-Libische bestuur onder leiding van generaal Khalifa Haftar.

Door de politieke verdeeldheid is er al jaren een gebrek aan bestuurlijke kwaliteit, waardoor er geen goede coördinatie en communicatie was rond de ramp in Derna. Zo werden de bewoners van Derna bijvoorbeeld wel gewaarschuwd voor extreem weer, maar was het niet duidelijk of ze wel of niet moesten evacueren.

Ook hadden (internationale) reddingsteams en journalisten moeite de rampplek te bereiken, mede omdat ze werden tegengehouden door regeringstroepen. Zo werd een VN-team dat vanuit de stad Benghazi kwam, de toegang tot Derna geweigerd, meldde een woordvoerder van de VN aan persbureau Reuters. In de eerste paar dagen na de ramp waren slachtoffers daarom vooral afhankelijk van vrijwilligers en inwoners van de stad zelf.

Situatie in Libië blijft chaotisch

De cijfers van de ramp in Marokko zijn een stuk duidelijker dan in Libië, waar nog steeds geen eenduidig dodental is vastgesteld. Zaterdag meldde de Marokkaanse regering dat in totaal 2,8 miljoen mensen en 2.930 dorpen zijn getroffen door de aardbeving. Minstens 59.674 huizen zijn beschadigd door de beving, waarvan 32 procent volledig is ingestort.

Ook kwam de Marokkaanse minister van Financiën met een plan voor de heropbouw van het getroffen gebied. Elk getroffen huishouden krijgt een jaar lang 2.500 dirham (zo'n 228 euro) per maand. Daarnaast betaalt de overheid 140.000 dirham (12.800 euro) per volledig ingestort huis en 80.000 dirham (7.314 euro) voor een deels beschadigd huis. In totaal wil de Marokkaanse regering 120 miljard dirham (bijna 11 miljard euro) besteden aan de heropbouw.

In Libië is de situatie chaotisch. Drie dagen na de ramp kondigden de twee regeringen aan te zullen samenwerken in de nasleep van de overstromingen, volgens critici veel te laat. Maandag gingen volgens persbureau Bloomberg duizenden mensen in Derna de straat op om te protesteren. Ze eisten onder meer dat het bestuur verantwoordelijk werd gehouden voor de gevolgen van de ramp.

Door de bestuurlijke crisis in het land werd namelijk ook het onderhoud aan de infrastructuur verwaarloosd. Daardoor verkeerden de dammen al langer in zorgwekkende staat en zou het meteorologisch instituut niet meer functioneren, waardoor er niet goed zicht was op de storm.

Vlak na de demonstratie werden journalisten weggestuurd uit Derna. Slechts een handjevol media mocht blijven. Ook was het mobiele netwerk dagenlang uitgevallen. Volgens de autoriteiten kwam dat door schade aan de infrastructuur, maar critici spreken van een mediablack-out.

Media blackout on #Derna now in place, comms off since dawn.



Make no mistake about it, this isn't about health or safety, but punishing Dernawis for protesting.



Turkey & Algeria's SAR teams, journalists & Tripolitania's medical teams have been given orders to leave by GNS/LAAF. — Emadeddin Badi (@emad_badi) September 19, 2023

Ondertussen kampen de overlevenden in Derna met bijkomende problemen zoals ronddrijvende mijnen en het risico op het uitbreken van ziektes. "De verwoesting is zo groot. Ik verwacht dat de wederopbouw van het hele getroffen gebied nog wel even op zich laat wachten", schrijft Susanne Heukensfeldt Jansen, noodhulpcoördinator bij Cordaid, op de website van de hulporganisatie.

