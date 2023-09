Italiaanse maffioso die 30 jaar spoorloos was maanden na arrestatie uitbehandeld

Een van de beruchtste Italiaanse maffiabazen, Matteo Messina Denaro, is in coma geraakt. Hij was dertig jaar voortvluchtig, totdat hij afgelopen januari gearresteerd werd in een kliniek waar hij behandeld werd.

Messina Denaro werd in januari gearresteerd in een kliniek in Palermo. Daar werd hij behandeld voor darmkanker. De maffiabaas werd daar onder een valse naam opgenomen.

In augustus werd de 61-jarige Messina Denaro nog geopereerd, maar zijn gezondheid verslechterde verder. Vrijdag kreeg hij een bloeding en raakte hij in coma. Volgens artsen is hij niet meer te behandelen en kan hij ook niet meer uit de coma geraken. Hij heeft zelf verzocht om niet kunstmatig in leven gehouden te worden.

Dertig jaar geleden werd Messina Denaro bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op de rechters en maffiajagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Zij kwamen in 1992 samen met enkele lijfwachten om het leven bij bomaanslagen.

De maffiabaas kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waarbij in 1993 tien mensen omkwamen. Daarnaast zou Messina Denaro betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader tegen de maffia had getuigd.

Verder wordt 'Diabolik', zoals de bijnaam van Messina Denaro luidt, verantwoordelijk gehouden voor tientallen soortgelijke aanslagen.