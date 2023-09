Noorwegen pakt ex-Wagner-lid op bij Russische grens: 'Wilde terugkeren'

De Noorse politie heeft een voormalig bevelhebber van het Russische huurlingenleger Wagner bij de grens met Rusland gearresteerd. Volgens Noorwegen wilde de man terugkeren naar Rusland. Zijn advocaat ontkent dit.

Eerder dit jaar vroeg Andrey Medvedev in Noorwegen asiel aan. Hij was van Rusland naar Noorwegen gevlucht.

Als commandant van Wagner was Medvedev naar eigen zeggen getuige van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen door manschappen in Oekraïne. Hij vroeg politiek asiel aan omdat hij vreesde voor zijn leven in Rusland.

De advocaat van Medvedev zegt dat het nooit Medvedevs bedoeling was om de grens naar Rusland over te steken. "Hij was daar om te zien of hij de plek kon vinden waar hij in januari de grens overstak. Hij was nooit in de buurt van de grens."

Maar in mei beweerde Medvedev al terug willen te keren naar Rusland. In een reeks video's op YouTube zei hij dat hij had gehoopt in Noorwegen "rust en vrede" te kunnen vinden, en de oorlog en het leger achter zich te laten.

Maar Medvedev leidde in Noorwegen een roerig leven. In januari werd hij opgepakt omdat hij instructies van de Noorse politie negeerde. Ook verliet hij Noorwegen tijdelijk terwijl dat niet mocht tijdens zijn asielaanvraag: Medvedev werd in Zweden opgepakt, omdat hij daarnaar eigen zeggen "goedkopere sigaretten" wilde kopen.