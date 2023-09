Spaanse familie tapt 40 miljoen kuub water uit park en krijgt enorme boete

Een Spaanse landbouwersfamilie is veroordeeld vanwege het illegaal onttrekken van bijna 40 miljoen kubieke meter water uit een natuurgebied dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. De familie hangt celstraffen van meer dan drie jaar en een miljoenenboete boven het hoofd.

De familie heeft zich volgens de rechtbank in Sevilla schuldig gemaakt aan misdaden tegen het milieu. Door het vele tappen van water is het grondwaterpeil 'in slechte staat' en zijn de ooit permanente lagunes (kleine meren) nu seizoensgebonden geworden.

De illegale tap vond plaats in het nationaal park Doñana in Andalusië, een regio in het zuiden van Spanje. Met een oppervlak van 100.000 hectare is Doñana een van de grootste moeraslanden van Europa.