Drie gewonden door grote aardverschuiving op snelweg bij Zweedse Göteborg

In Zweden zijn zaterdag drie mensen gewond geraakt door een aardverschuiving bij een snelweg ten noorden van Göteborg. De weg, die loopt tussen de Noorse hoofdstad Oslo en de tweede grootste stad van Zweden, is fors beschadigd geraakt.

De aardverschuiving vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats bij het plaatsje Stenungsund, op 50 kilometer afstand van Göteborg. Op beelden is te zien hoe grote gedeelten van de snelweg E6 en zijn verwoest, net als het omliggende gebied. Ook gebouwen in de omgeving zijn beschadigd geraakt.