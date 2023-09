Italiaanse oud-president Giorgio Napolitano (98) overleden

Giorgio Napolitano, een voormalige communist die tussen 2006 en 2015 de president van Italië was, is op 98-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Rome. 'Koning Giorgio' speelde een dominante rol in de Italiaanse politiek van de afgelopen decennia.

Napolitano was een erg populaire politicus en genoot gezag over de partijgrenzen heen. Hij werd vaak beschouwd als een welkome morele tegenhanger van de populistische politicus Silvio Berlusconi, die eerder dit jaar overleed.

Op jonge leeftijd werd Napolitano lid van de Communistische Partij, die later onder zijn leiderschap werd omgedoopt tot een linkse partij. In de jaren 80 en 90 werd de Italiaan eerst Europarlementariër, vervolgens voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden en daarna minister van Binnenlandse Zaken onder premier Romano Prodi.

In 2013 aanvaardde Napolitano met tegenzin een tweede termijn als president, nadat pogingen om een opvolger te vinden verschillende keren waren mislukt.