Duitse chauffeur gaat naar huis en laat bus vol ouderen naast snelweg staan

Een groep van 42 veelal oudere toeristen heeft urenlang vastgezeten in een bus op een parkeerplaats in het zuiden van Duitsland. De buschauffeur mocht niet verder rijden, omdat hij aan zijn maximale rijtijden zat. Vervanging bleek moeilijk te regelen.

De Duitse buschauffeur had aanvankelijk geprobeerd om zelf een oplossing voor het probleem te vinden door een vriend over te laten komen. Dat liet het busbedrijf volgens de politie niet toe. Daarop besloten de twee te vertrekken en de bus met inzittenden achter te laten.

Het busbedrijf bracht rond 19.00 uur de politie op de hoogte. Op de achtergrond probeerde de firma zelf nog met een oplossing te komen. Toen dat drie uur later nog steeds niet gelukt was, zochten de inzittenden van de bus zelf maar contact met de autoriteiten.

Uiteindelijk werd het Rode Kruis ingeschakeld. Dat regelde eten en drinken voor de inzittenden, van wie de meesten in de zeventig waren. Sommigen zeiden tegen de hulpverleners dat ze sinds het ontbijt in het hotel in Zwitserland niets gegeten hadden. De chauffeur zou alleen gestopt zijn op plaatsen waar niks te krijgen was.