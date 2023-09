Partijen staan op keerpunt na ruim dertig jaar strijd in Nagorno-Karabach

De regio Nagorno-Karabach was deze week voor de zoveelste keer het toneel van gevechten. Armenië en Azerbeidzjan liggen in deze regio al meer dan dertig jaar met elkaar overhoop. Het lijkt erop dat Azerbeidzjan nu aan het langste eind trekt.

Onderhandelingen tussen de strijdende partijen - Armeense separatisten enerzijds en het Azerbeidzjaanse leger anderzijds - lopen nog, maar er zijn aanwijzingen dat de controle over Nagorno-Karabach in handen komt van Azerbeidzjan.

"De korte maar hevige strijd van afgelopen dinsdag betekent het einde van de regio Nagorno-Karabach zoals we die nu kennen", zegt analist Zaur Shiriyev van de denktank International Crisis Group. Shiriyev was afgelopen week in het gebied.

"We zijn na ruim dertig jaar strijd op een keerpunt gekomen. Het ontwapenen van Armeense separatisten en het ontmantelen van de lokale machtsstructuren betekenen dat Nagorno-Karabach nu waarschijnlijk onder het directe gezag van Bakoe komt".

Azerbeidzjan wist keer op keer grondgebied te heroveren

Nagorno-Karabach ligt weliswaar in Azerbeidzjan, maar heeft een grotendeels etnisch Armeense bevolking. Kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 volgde een oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Armenië kreeg de enclave in handen en veroverde omliggende gebieden. De etnisch Armeense bevolking kreeg het voor het zeggen.

"Tot aan de tweede oorlog in 2020 draaide vredesonderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan om twee zaken: het teruggeven van Azerbeidzjaans grondgebied en de status van de etnisch Armeense bevolking", zegt Shiriyev. Tijdens gewapende strijd van drie jaar geleden wist Azerbeidzjan wel al veel grondgebied te heroveren, maar de zeggenschap over Nagorno-Karabach bleef in handen van de zelfbenoemde Armeense bestuurders.

Bij de wapenstilstand in 2020 werd afgesproken dat Armeense troepen zich zouden terugtrekken. "Maar Azerbeidzjan heeft die bepaling altijd gelezen als een verbod op alle gewapende groepen in het gebied, dus ook Armeense separatisten. Dus toen Bakoe aanwijzingen had dat die groepen zwaarbewapend waren, kwam ook de aanleiding voor een nieuwe aanval in beeld."

Vredesonderhandelingen op laag pitje

Ondanks dat het conflict in de regio Nagorno-Karabach zich een beetje buiten het zicht van de camera's lijkt te voltrekken, zijn de EU, de Verenigde Staten en Rusland al jaren bezig om een definitieve vrede tussen Armenië en Azerbeidzjan te bewerkstelligen. Er zijn van tijd tot tijd missies van internationale waarnemers en sinds 2020 zijn er ook Russische vredestroepen in Nagorno-Karabach gestationeerd.

Shiriyev ziet dat de vredesonderhandelingen inmiddels op een laag pitje staan en dat ook de aandacht van de EU, de Verenigde Staten en Rusland verslapt is. Maar het gaat Shiriyev te ver om te stellen dat het gebrek aan aandacht voor de onderhandelingen het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. "Zo hebben de Russische vredestroepen zich de afgelopen jaren moeten schikken naar de militaire situatie op de grond in Nagorno-Karabach. Die is steeds bepaald door acties van het Azerbeidzjaanse leger."

Bovendien kent de weg naar vrede meer obstakels, zegt Shiriyev. "Er komen in 2024 verkiezingen aan voor het Europees Parlement en later dat jaar zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Willen de EU en de VS zich dan wel bemoeien met zo'n actief conflict? En hoe stabiel is de Armeense regering?"

"Daags na de Azerbeidzjaanse aanval gingen mensen in de Armeense hoofdstad Jerevan de straat op. Al die factoren zijn slecht stuk voor stuk slecht nieuws voor vredesonderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan en daarmee voor de toekomst van Nagorno-Karabach en de lokale bevolking."