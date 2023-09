Nederlander (17) meldt zich bij politie na dodelijke steekpartij in Antwerpse club

De Belgische politie heeft een zeventienjarige Nederlander opgepakt in verband met de fatale steekpartij in de Antwerpse club afgelopen weekend. De jongen meldde zich donderdagavond zelf bij de politie in Antwerpen.

De jongen zei dat hij betrokken was bij de vechtpartij, maar niet bewust te hebben gestoken. Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) doet verder onderzoek naar dat scenario.

Omdat de verdachte die zich nu heeft gemeld nog minderjarig is, zal hij vrijdagmiddag voor de jeugdrechter verschijnen.

De bewuste steekpartij gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag voor discotheek IKON. Het mes werd getrokken tijdens een grote vechtpartij tussen jongeren. Twee Nederlanders van 20 en 25 jaar raakten gewond. De twintigjarige Nederlander overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 25-jarige Nederlander raakte lichtgewond.