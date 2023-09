Zuid-Koreaanse wet moet leraren beschermen tegen intimidatie door ouders

In Zuid-Korea is een wet aangenomen die leraren beter moet beschermen tegen pesterijen, intimidatie en chantage door ouders. De wet volgt op wekenlange demonstraties van tienduizenden docenten. Het protest is op gang gekomen na de zelfdoding van een beginnende leerkracht in juli.

Leraren zeggen dat veel ouders misbruik maken van een welzijnswet voor kinderen uit 2014. Daarin staat onder meer dat leerkrachten na een klacht over kindermishandeling direct worden geschorst. Dat leidt in veel gevallen tot ontslag.

Maar veel leraren vertellen dat collega's ook zijn gerapporteerd na iets simpels als een waarschuwing. Weer een andere leraar is volgens BBC News in de problemen geraakt, omdat die had geweigerd een leerling elke dag wakker te bellen.

De nieuwe wet bepaalt dat leraren pas na aanvullend onderzoek en alleen op basis van bewijs geschorst mogen worden. Ook kunnen leerkrachten rekenen op financiële steun als een conflict met ouders tot een rechtszaak leidt. Om leraren tegemoet te komen, zijn de afgelopen weken al nieuwe richtlijnen opgesteld. Het gaat daarbij om onder meer fysiek ingrijpen als een opstandige leerling het lokaal niet wil verlaten.

De onvrede onder Zuid-Koreaanse leerkrachten bereikte in juli het kookpunt, toen een 23-jarige leerkracht dood was aangetroffen in haar klaslokaal. Ze had zich na meerdere conflicten met leerkrachten van het leven beroofd.