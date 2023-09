Honderden Italiaanse agenten pakken ruim 50 leden op van beruchte maffiagroep

De Italiaanse politie heeft meer dan vijftig aanhoudingen verricht in een grote actie tegen de beruchte 'ndrangheta, een maffiaorganisatie die in Zuid-Italië actief is.

Van de ruim 50 arrestanten zitten er 38 in de gevangenis. Zes mensen hebben huisarrest gekregen en acht anderen kregen een verbod opgelegd om hun woonplaats te verlaten.

Rechercheurs hebben de 'ndranghetagroep kunnen linken aan verschillende criminele activiteiten, waaronder grootschalige drugssmokkel, witwassen en afpersing.

Operatie Karpanthos werd uitgevoerd door meer dan vierhonderd agenten. De operatie stond onder leiding van Nicola Gratteri, een van de bekendste 'maffia-aanklagers' van Italië.

De 'ndrangheta heeft de beruchte cosa nostra, een overkoepelende organisatie van maffiafamilies, verdrongen. De van oorsprong Zuid-Italiaanse groep is nu een van de machtigste maffiaorganisaties van Italië.