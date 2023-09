Voormalige concentratiekampen hebben vaker last van radicaal-rechtse groepen

Delen via E-mail

Duitse voormalige concentratiekampen die nu als herdenkingsmonumenten dienen, hebben steeds vaker last van radicaal-rechtse groeperingen. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met vernielingen en neonazistische of antisemitische bekladdingen, blijkt uit een rondgang van de Duitse RND

In voormalig kamp Buchenwald "gaat nauwelijks nog een week voorbij zonder dat er neonazistische bekladdingen worden achtergelaten", zo schreef de stichting achter het herdenkingsmonument op X. Twee jaar geleden ging het nog om één incident per maand. Daarna gebeurde het twee keer per maand en nu dus wekelijks, zegt de directeur van de stichting tegen RND.