Israëlische tank gestolen van militaire basis en teruggevonden op schroothoop

In Israël is een tank gestolen van een militaire basis. De autoriteiten vonden de zwaar gepantserde wagen uiteindelijk terug op een schroothoop. Het is nog een raadsel hoe dat kon gebeuren.

Het gaat om een Israëlische Merkava 2-tank. De zwaar gepantserde, maar onbewapende tank stond op een trainingszone in het noorden van Israël, vlak bij de kuststad Haifa. Dat meldde het Israëlische leger woensdag.

De militaire basis is tijdens gebruik gesloten voor publiek, maar is verder wel toegankelijk voor voorbijgangers.

De politie vond de tank van 65 ton uiteindelijk terug op een schroothoop vlak bij de militaire basis. Op beelden is te zien dat de legergroene tank uitsteekt naast roestige stukken metaal en ander afval.

Het leger zei dat de Merkava 2 jaren geleden buiten gebruik werd gesteld en onbewapend was. De tank werd recent gebruikt voor oefeningen voor soldaten.