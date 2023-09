Zuid-Afrika gaat corona-overtreding op strafblad kwijtschelden

Delen via E-mail

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft ingestemd met een wet waarmee het overtreden van coronaregels wordt geschrapt van iemands strafblad. Die wijziging wordt breed omarmd in het land, waar een van de strengste pakketten coronamaatregelen gold, schrijft BBC

In Zuid-Afrika zijn in coronatijd meer dan 340.000 mensen veroordeeld voor het overtreden van de coronaregels. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die geen mondmasker droegen als dat moest of de avondklok overtraden.