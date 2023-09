Berlusconi krijgt jaren eerder dan normaal een straat naar zich vernoemd

De Italiaanse kustplaats Portofino vernoemt als eerste Italiaanse plaats een straat naar de overleden oud-premier Silvio Berlusconi. Dat doet Portofino eerder dan gebruikelijk: negen jaar en negen maanden eerder om precies te zijn.

Normaal gesproken mag een straatnaam in Italië pas tien jaar na iemands overlijden worden vernoemd naar die persoon. Voor Berlusconi, die in juni overleed, is een uitzondering gemaakt. Hij wordt gezien als iemand die veel voor Italië heeft betekend.

De straatnaam wordt op 14 oktober veranderd, een paar weken na wat Berlusconi's 87e verjaardag zou zijn geweest. "In samenspraak met zijn familie en met name Pier Silvio (de oudste zoon van Berlusconi, red.) houden we een kleine ceremonie", zei burgemeester Matteo Viacava van Portofino tegen Il Secolo XIX.