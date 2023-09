Grootste Russische aanval in weken lijkt vooral gericht op energie-infrastructuur

Rusland heeft donderdag meerdere raketten afgevuurd op Oekraïense energiefaciliteiten. De grootste Russische luchtaanval in weken zorgde voor stroomstoringen in vijf Oekraïense regio's. Vorige winter viel Rusland ook kritieke infrastructuur aan, waardoor miljoenen Oekraïners in de kou kwamen te zitten.

Meerdere faciliteiten in westelijke en centrale regio's van Oekraïne raakten beschadigd bij de aanvallen. Dat zorgde voor "gedeeltelijke stroomuitval" in de regio's Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipro en Kharkiv.

Bij de aanvallen raakten meerdere mensen gewond. In Kyiv raakten volgens de burgemeester zeven mensen in het centrum gewond door vallend puin. Onder hen was een meisje van zeven. Ook ontstond er brand in een gebouw en raakten verschillende andere gebouwen beschadigd.

Minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko meldde zeven gewonden in Cherkasy. In deze centraal gelegen stad raakten een hotel en verschillende kiosken beschadigd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en regionale functionarissen meldden verder ontploffingen in de regio's Cherkasy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Rivne, Vinnytsia, Lviv en Ivano-Frankivsk.

Oekraïne nog druk met herstellen oude schade

Volgens netbeheerder Ukrenergo was het de eerste Russische aanval op de energie-infrastructuur in zes maanden. Oekraïense ambtenaren verwachten dat de aanval deel uitmaakt van een nieuwe luchtcampagne gericht op het elektriciteitsnet.

Oekraïne is al maanden bezig met het repareren van de infrastructuur die in de winter was beschadigd. Bijna de helft van het energiesysteem van het land was kapot. Daardoor moesten de netbeheerders regelmatig de stroom uitschakelen.

Dit jaar heeft Oekraïne - vanwege westerse hulp - een betere luchtverdediging. Dat betekent niet dat Oekraïne alle Russische aanvallen kan tegenhouden, vanwege de omvang van het land.

Rusland lijkt aandacht te verleggen van graan naar energie

Rusland voerde sinds halverwege juli opvallend veel luchtaanvallen uit op de haven- en graaninfrastructuur van Oekraïne. Oekraïne is een van de grootste graanproducenten ter wereld.

De aanvallen dreven de graanprijs op. Nu lijkt Rusland de aandacht weer te verleggen naar de energie-infrastructuur.

Naast luchtaanvallen vonden er ook beschietingen plaats. Twee mensen werden gedood door Russische beschietingen op een slaapzaal in de zuidelijke stad Kherson, zei gouverneur Oleksandr Prokudin.

Oekraïne valt ook Russische doelen aan

Een Oekraïense inlichtingenbron zei tegen persbureau Reuters dat de Oekraïense veiligheidsdienst SBU en de marine een luchtmachtbasis op de door Rusland bezette Krim hebben aangevallen. Zij zouden daarbij "ernstige schade" hebben toegebracht.