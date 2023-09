Docent in Texas ontslagen omdat ze klas fragmenten van Anne Frank liet lezen

Een docent op een middelbare school in de Amerikaanse staat Texas is haar baan kwijtgeraakt omdat ze haar leerlingen fragmenten uit het dagboek van Anne Frank liet lezen.

Het ging om een stripbewerking van Het Achterhuis, die op een lijst met verboden boeken van het lokale schooldistrict staat, meldt The Washington Post. De leerlingen in de klas waren twaalf jaar of ouder, ongeveer even oud als Anne Frank was toen ze haar dagboek schreef.

De in 2018 gepubliceerde grafische roman is gebaseerd op het dagboek van Anne Frank, die in 1945 stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Het stripboek werd in verschillende schooldistricten in het conservatieve Texas verboden nadat ouders hadden geklaagd over seksueel getinte passages. Zo beschrijft Anne in haar dagboek geslachtsdelen, terwijl ze elders schrijft dat ze graag de borsten van een vriendin zou willen aanraken. Dergelijke scènes komen ook in het stripboek voor.

In een e-mail aan alle ouders schrijft de Texaanse school dat de lerares haar excuses aanbiedt voor het laten lezen van het "ongepaste boek". Er is al een vervangende docent aangesteld op de school in Beaumont, ten oosten van Houston. Een lerarenvakbond in Texas veroordeelt het ontslag en noemt het een "aanval op de waarheid".

Conservatieven willen stripboek verbieden

Het stripboek ligt al langer onder vuur van conservatieve groepen en ouders in de Verenigde Staten. Een Republikeinse schoolbestuurder uit de staat Florida omschreef het als "Anne Frank-pornografie".