Azerbeidzjan claimt winst in Nagorno-Karabach, gesprekken gaan morgen verder

President Ilham Aliyev van Azerbeidzjan heeft de overwinning uitgeroepen na de militaire ingreep in Nagorno-Karabach. Aliyev stelde op televisie dat de soevereiniteit is hersteld na een "succesvolle antiterreuroperatie" in het gebied, waarbij volgens de laatste berichten zeker tweehonderd doden vielen.

Aliyev zei dat de separatistische troepen in Nagorno-Karabach zich ontwapenen en het gebied verlaten. Veel van hun materieel zou door het offensief van Azerbeidzjan verwoest zijn. "Illegale Armeense eenheden zijn begonnen met de terugtrekking van hun posities. Ze hebben onze voorwaarden geaccepteerd en zijn begonnen met de overgave van hun wapens."

President Aliyev sloeg een verzoenende toon aan en beloofde dat de regio een "paradijs" zal worden. Hij noemde de etnisch Armeense inwoners "onze burgers" en zei dat zijn land alleen een probleem heeft met "criminele" separatistische leiders. Inwoners van het overwegend christelijke gebied mogen hun eigen religie blijven beoefenen en krijgen stemrecht in Azerbeidzjan, zegde Aliyev toe.

Over de status van Nagorno-Karabach bestaat al decennia onenigheid tussen buurlanden Armenië en Azerbeidzjan. In het gebied wonen zo'n 120.000 etnische Armeniërs. Nagorno-Karabach wordt internationaal gezien als onderdeel van Azerbeidzjan, maar na de val van de Sovjet-Unie kregen Armeense separatisten de controle over het gebied. Dat leidde tot meerdere gewapende conflicten.

Azerbeidzjan lanceerde dinsdag een nieuwe militaire operatie om het gebied weer in handen te krijgen. Beide partijen werden het een dag later al eens over een wapenstilstand. Die kwam tot stand na Russische bemiddeling. Het dodental wordt door een functionaris in Nagorno-Karabach geschat op meer dan tweehonderd.

De val van Nagorno-Karabach zorgt voor onrust in Armenië, waar ook woensdag wordt gedemonstreerd. Betogers verwijten de regering zich te passief op te stellen. President Aliyev was juist vol lof over de opstelling van de Armeense regering. Hij sprak de hoop uit dat "obstakels voor vredesoverleg zo uiteindelijk worden weggenomen."