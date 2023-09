India roept burgers in Canada op voorzichtig te zijn na spanningen rondom moord

De Indiase regering heeft haar burgers in Canada opgeroepen "voorzichtig" te zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Canada India ervan heeft beschuldigd dat het mogelijk een rol speelde bij de moord op sikhleider Hardeep Singh Nijjar.

De Canadese minister-president Justin Trudeau zei maandag dat Canada een link heeft gelegd tussen de moord op Nijjar en de Indiase staat. Nijjar was een groot voorstander van Khalistan, een onafhankelijke staat voor sikhs in India. Het land zag hem daarom als een terrorist. In juni werd hij doodgeschoten in een Canadese sikhtempel.

Canada zegt zelf dat zijn beschuldiging geloofwaardig is, maar licht deze niet verder toe. Wel zet het land als reactie een Indiase topdiplomaat uit.

De Indiase regering heeft zich fel uitgesproken tegen de beschuldigingen. Ze noemt deze "absurd" en heeft als reactie ook een Canadese topdiplomaat uitgezet.

Waarschuwing vooral gericht aan studenten

Nu geeft India ook een advies aan zijn burgers in Canada. "In het licht van de toenemende anti-Indiase activiteiten en politiek geïnspireerde haatmisdrijven en crimineel geweld in Canada worden alle Indiase staatsburgers daar, en degenen die overwegen te reizen, dringend verzocht uiterste voorzichtigheid te betrachten", meldt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie, bijvoorbeeld over waar de mensen precies op moeten letten, geeft het ministerie niet.

De waarschuwing is vooral gericht aan Indiase studenten in het land. Dat zijn er zo'n 320.000, waarmee het de grootste groep internationale studenten in Canada is.