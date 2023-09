NU+ Armenië en Azerbeidzjan vechten al dertig jaar om Nagorno-Karabach

Het rommelt in Nagorno-Karabach. Armenië en Azerbeidzjan zijn al meer dan dertig jaar met elkaar in gevecht over deze regio. Dinsdag laaide het geweld voor de zoveelste keer in alle hevigheid op. Een overzicht van de conflicten in Nagorno-Karabach.

Nagorno-Karabach ligt bijna volledig binnen de grenzen van Azerbeidzjan. In het zuiden is er een kleine landbrug met Armenië. Hoewel het bergachtige gebied officieel bij Azerbeidzjan hoort, is de bevolking grotendeels etnisch Armeens. Er wonen naar schatting 120.000 mensen in Nagorno-Karabach, een gebied ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De ligging van de regio maakt een oplossing voor het conflict erg ingewikkeld. Het huidige conflict begint in de nadagen van de Sovjet-Unie. Landen als Armenië en Azerbeidzjan zijn dan nog onderdeel van die unie. De etnisch Armeense bevolking wil aan het einde van de jaren tachtig dat Nagorno-Karabach onderdeel wordt van Armenië. Ruzie daarover met Azerbeidzjan zorgt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 voor oorlog. Pas drie jaar later komt er een wapenstilstand. Dat er vanaf 1994 geen oorlog meer is in Nagorno-Karabach, betekent niet dat het geweld stopt. Steeds opnieuw zijn er kleine conflicten en in september 2020 breekt opnieuw een heuse oorlog uit. Onderstaande beelden zijn van dat conflict. Grote delen van de regio komen onder controle van Azerbeidzjan. Na 44 dagen tekenen de landen een wapenstilstand. 1:20 Afspelen knop Geweld laait op tussen Azerbeidzjan en Armenië Na de nieuwe oorlog zitten de strijdende partijen op elkaars lip. Op sommige plekken zit er maar 30 meter tussen de militaire posities van Azerbeidzjan en de Armeense separatisten. In 2022 en opnieuw in september breken er weer hevige gevechten uit, met tientallen doden aan beide kanten. Sinds december 2022 liggen Armenië, Azerbeidzjan en de inwoners van Nagorno-Karabach overhoop over de Lachincorridor. Deze bergpas tussen Armenië en Azerbeidzjan vormt een belangrijke bevoorradingsroute voor Nagorno-Karabach. De etnisch Armeense bevolking beschuldigt Azerbeidzjan van het blokkeren van die route. In de regio ontstaan tekorten aan onder meer voedsel en medicijnen. De Lachincorridor. Foto: ANP Graphics Afgelopen dinsdag gaat Azerbeidzjan opnieuw tot de aanval over. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie omschrijft de actie als een "lokale antiterrorismeoperatie". Volgens het ministerie reageert Azerbeidzjan hiermee op "grootschalige provocaties" van Armeense troepen en "illegale strijders". Dat het conflict voor de derde keer op rij in de maand september losbarst, lijkt voorlopig puur toeval. In ieder geval bereiken de partijen eerder op woensdag weer een staakt-het-vuren, zoals al zo vaak. 0:48 Afspelen knop Ravage in hoofdstad Nagorno-Karrabach na aanvallen Azerbeidzjan