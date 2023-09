Ook Nederland steunt Oekraïne in 'genocidezaak' tegen Rusland bij VN-rechtbank

Delen via E-mail

Nederland heeft het woensdag bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag opgenomen voor Oekraïne. Volgens Kyiv heeft Rusland een VN-verdrag geschonden door Oekraïne te beschuldigen van genocide. Ook 31 andere landen steunden Oekraïne.

Alle landen die Oekraïne steunen, mogen woensdag het woord nemen in het Vredespaleis in Den Haag. Nederland betoogde, net als de landen die eerder aan het woord kwamen, dat Rusland het genocideverdrag schond toen het Oekraïne binnenviel in februari 2022.