Azerbeidzjan en Armeense separatisten kondigen staakt-het-vuren af

Azerbeidzjan en etnisch Armeense separatisten in de betwiste regio Nagorno-Karabach zijn een wapenstilstand overeengekomen. De separatisten leggen hun wapens neer, verlaten hun gevechtsposities en militaire posten en zullen zich volledig ontwapenen, zegt Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan begon dinsdag met een "antiterroristische" actie tegen de separatisten in Nagorno-Karabach. De internationale gemeenschap riep het land op het geweld te staken, maar de regering in Bakoe zei door te zullen gaan tot de separatisten hun wapens zouden neerleggen.

Het staakt-het-vuren is om 11.00 uur Nederlandse tijd ingegaan. Ook is afgesproken dat de twee partijen gaan praten over de toekomst van de regio en de etnische Armeniërs die er wonen. Hoewel het bergachtige gebied officieel bij Azerbeidzjan hoort, is de bevolking grotendeels etnisch Armeens.

Het gesprek vindt donderdag plaats in Azerbeidzjan. Het staakt-het-vuren is tot stand gekomen met hulp van de Russische troepen in Nagorno-Karabach.

Onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn

Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is niet duidelijk. Armenië meldt 32 doden en meer dan 200 gewonden. Het dodental is volgens een oud-topfunctionaris van de regio opgelopen tot bijna 100, maar ook dat cijfer is niet onafhankelijk bevestigd. De Russen hadden bijna 2.300 burgers geëvacueerd naar hun militaire basis.

Armenië en Azerbeidzjan zijn al lang met elkaar in conflict over Nagorno-Karabach. In de jaren negentig scheidde de regio zich tijdens een burgeroorlog af van Azerbeidzjan en voegde ze zich bij Armenië. Azerbeidzjan heroverde in 2020 wat verloren gebieden in een nieuwe oorlog met het buurland. Beide bloedige oorlogen eindigden met een door Rusland bemiddelde wapenstilstand.

Vanuit Armenië klinkt kritiek dat Rusland onvoldoende betrokken is bij Nagorno-Karabach. Moskou zou te veel afgeleid zijn door de oorlog in Oekraïne. In de Armeense hoofdstad Jerevan vond dinsdag een protest plaats tegen de Armeense regering, maar er gingen ook betogers naar de Russische ambassade. Het Kremlin verwerpt de kritiek: het gaat volgens de Russen om acties van Azerbeidzjan op eigen grondgebied.