Koning Charles en Camilla bezoeken Frankrijk een half jaar later dan gepland

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn van woensdag tot en met vrijdag op staatsbezoek in Frankrijk. Eigenlijk zou de trip al in maart plaatsvinden, maar vanwege de onrust in het land is het bezoek uitgesteld.

In die periode demonstreerden mensen in veel Franse steden dagelijks tegen de pensioenhervorming van de regering van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne.

Daardoor werd het bezoek aan Duitsland van eind maart het eerste officiële staatsbezoek van het Britse koningspaar.

Koning Charles en koningin Camilla gaan, zoals oorspronkelijk gepland, naar Parijs en Bordeaux. Het bezoek staat in het teken van de "gedeelde geschiedenis, cultuur en waarden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk".

Brits koningspaar legt kransen

In Parijs wonen Charles, Camilla, hun gastheer Macron en zijn vrouw een herdenkingsceremonie bij de Arc de Triomphe bij. Daar wordt ook een krans gelegd ter ere van "gedeelde opofferingen in het verleden". Verder spreekt het Britse koningspaar met onder anderen bekende Franse sporters. Charles en Camilla zijn ook eregasten bij een staatsbanket.

In Bordeaux praat de koning met reddingswerkers die vorig jaar betrokken waren bij het blussen van de bosbranden in de regio. Ook spreken Charles en Camilla met militairen over de samenwerking van de defensieafdelingen van de twee landen. Tot slot brengen de Britse koning en koningin een bezoek aan een wijngaard die inzet op duurzame wijnproductie.