Kritiek op Azerbeidzjan vanwege offensief in Nagorno-Karabach: 'Dit is illegaal'

De Verenigde Staten en Frankrijk proberen via de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het offensief van Azerbeidzjan in de Armeense enclave Nagorno-Karabach te stoppen. Het geweld tegen de enclave begon tegelijkertijd met de VN-bijeenkomst in New York.

Frankrijk heeft al een spoedvergadering van de Veiligheidsraad aangevraagd om de crisis te bespreken. Zo'n zitting kan mogelijk nog deze week plaatsvinden.

De operatie van Azerbeidzjan is volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna "illegaal, niet te rechtvaardigen en onaanvaardbaar".

Azerbeidzjan stuurde dinsdag troepen naar de door Armenië bestuurde enclave Nagorno-Karabach. Internationaal wordt de enclave gezien als grondgebied van Azerbeidzjan. Toch wordt het gebied bestuurd door buurland Armenië. Er wonen dan ook veel Armeniërs in het gebied.

'Antiterrorismeoperatie'

Het is er al langer onrustig. De onrust bereikte dinsdagochtend een nieuw hoogtepunt, toen Azerbeidzjan er een "lokale antiterrorismeoperatie" begon.

Het zou gaan om een reactie op "provocaties" van Armeense troepen. Azerbeidzjan zegt Armeense troepen te willen verdrijven. Maar volgens Armenië zijn er helemaal geen Armeense troepen in het gebied.

Colonna veroordeelde het "gebruik van zware wapens, ook in bevolkte gebieden" van Azerbeidzjan. Zij benadrukt dat het land verantwoordelijk is voor het lot van de Armeniërs in Nagorno-Karabach.

Dringende oproep van VS om 'militaire acties' te staken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is ook in New York voor de VN-top. Hij belde vanaf daar met de leiders van Armenië en Azerbeidzjan.

Volgens een woordvoerder drong Blinken er bij de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev op aan "de militaire acties in Nagorno-Karabach onmiddellijk te staken en de situatie te de-escaleren". De Franse president Emmanuel Macron sprak met de Armeense premier Nikol Pashinyan.

In Frankrijk en de Verenigde Staten wonen grote en actieve Armeense gemeenschappen.