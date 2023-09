Japan heeft de oudste bevolking ter wereld: bijna een derde is 65-plusser

Voor het eerst is een op de tien Japanners boven de tachtig. Bijna 30 procent is 65 jaar of ouder. Japan heeft daarmee de oudste bevolking van de wereld.

Japan steekt met het percentage 65-plussers met kop en schouders uit boven de rest van de wereld. In Italië, de nummer twee op de lijst, is 25 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Finland volgt met een aandeel van 24 procent.

Volgens voorspellingen van het National Institute of Population and Social Security Research zal in 2040 bijna 35 procent van de Japanse bevolking 65-plus zijn.

De 65-plussers vormen een belangrijk deel van de werkenden in Japan. Zo'n 13 procent van werkenden is 65 jaar of ouder. Ondanks dit grote aandeel drukt de vergrijzing zwaar op de uitgaven aan sociale zekerheid.

Volgens de Japanse premier Fumio Kishida komt het functioneren van de maatschappij in gevaar door de enorme vergrijzing.

Veel ouderen, maar weinig opa's en oma's

In Japan is het geboortecijfer laag. Er worden steeds minder baby's geboren. In 2022 waren dit er 800.000. Dit is een nieuw dieptepunt sinds de start van de metingen in de negentiende eeuw. In 1970 werden nog twee miljoen kinderen geboren. Volgens voorspellingen zal een derde van de vrouwen die nu achttien zijn geen kind krijgen.

Er wordt geprobeerd het geboortecijfer op te krikken. Tot nu toe lijkt dit nog niet te werken. Jonge stellen nemen geen kinderen, omdat het leven duur is en de werkweken lang zijn.