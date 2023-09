Azerbeidzjan opent aanval op Nagorno-Karabach, EU eist dat actie direct stopt

Nagorno-Karabach is een Armeense enclave in Azerbeidzjan. Het gebied wordt bestuurd door Armenië, maar is internationaal erkend als grondgebied van Azerbeidzjan. Al negen maanden is de regio, met hoofdstad Stepanakert, afgesloten van de buitenwereld. De enige toegangsweg is door Azerbeidzjan geblokkeerd.