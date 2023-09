Wrakstukken gevonden van F-35 die na gebruik van schietstoel doorvloog

Wrakstukken van de verdwenen Amerikaanse F-35 straaljager zijn gevonden op een veldje in Williamsburg County, in de staat South Carolina. De straaljager verdween zondag in dezelfde staat.

Het vliegtuig van het type F-35B Lightning II verdween zondag nadat de piloot zijn schietstoel had gebruikt. De straaljager maakte deel uit van een trainingskader en was opgestegen van een vliegbasis van het United States Marine Corps in de buurt van de plaats Beaufort.

Waarom de piloot zijn schietstoel gebruikte, is nog onduidelijk. Het vliegtuig vloog vervolgens in "zombiestaat" door, in de omschrijving van een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht

De verdwijning van het als zeer geavanceerd bekendstaande vliegtuig, dat zo'n 80 miljoen dollar (ongeveer 75 miljoen euro) kost, leidde tot verbaasde reacties. "Hoe verlies je in vredesnaam een F-35?" zei bijvoorbeeld Nancy Mace, een Republikeins congreslid namens South Carolina. "Waarom is er geen volgapparatuur en vragen we het publiek echt een vliegtuig te zoeken en het in te leveren?"